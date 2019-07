"Target" encore plus haut pour Barco | La biotech Oxurion décolle (+Briefing)

Les marchés européens ont démarré la semaine sur une belle hausse suite à la trêve conclue dans le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

• Euronext Bruxelles

La trêve commerciale annoncée ce week-end entre la Chine et les Etats-Unis a donné un coup de fouet aux Bourses européennes ce lundi matin.

Umicore affiche la hausse la plus sensible (+2,4%) suivie par Solvay (+1,9%) et ING (+1,7%). Barco prend 1,5%. Berenberg a relevé son objectif de cours sur la valeur.