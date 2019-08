"Target" encore réduit pour KBC | Avis de brokers sur AB InBev et Sioen (+Briefing)

Plusieurs événements dans l'actualité internationale incitent les investisseurs à la prudence et pèsent sur les Bourses européennes ce mardi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales Bourses européennes ont ouvert en recul dans un contexte dominé par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les manifestations à Hong Kong, la chute du peso argentin et la crise politique italienne, des facteurs qui continuent de nourrir l'aversion au risque et de favoriser les valeurs refuges.