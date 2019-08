Target et Lowe's s'envolent et rassurent Wall Street

Les marchés américains ont fini dans le vert ce mercredi, épargnée par la brève inversion de la courbe des taux obligataires américains à 2 et 10 ans, qui s'est produite en fin de séance et est vue comme un signe avant-coureur de récession.

La Bourse US a fini en hausse mercredi, emmenée par les valeurs de la distribution après les résultats supérieurs aux attentes de Lowe's et Target , deux grands acteurs du secteur. La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale n'a pas remis en cause la tendance. Le Dow a gagné 0,93% à 26.202,73 points. Le Nasdaq a avancé de 0,90% à 8.020,21 points. Le S&P 500 a pris 0,82% à 2.924,43 points.

Target a publié des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Son action a bondi de 20,43% à 103 dollars, son plus haut niveau jamais atteint. Lowe's a également fait part de résultats meilleurs que prévu au 2e trimestre, profitant d'une demande en hausse au printemps. Le titre du spécialiste des articles de maison et de jardin s'est envolé de 10,35%. Target et Lowe's donnent aux acteurs du marché un sentiment positif quant aux perspectives de croissance américaine ou, en tout cas, moins négatif que lors des séances de baisse du mois d'août. Dans le sillage de Target et de Lowe's, Home Depot (+ 1,57%) a aussi gagné du terrain.