Target relevé pour AB InBev et Aperam | Argenx ciblée par un "shorteur" | HSBC n'achète plus Engie (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce mercredi matin, les craintes sanitaires en Europe et les inquiétudes sur des hausses d'impôts aux États-Unis limitant la prise de risque.

Malgré un objectif de cours relevé par un broker, AB InBev (-1,6%) se retrouve en queue de peloton. Solvay (-1,3%), KBC (-1,3%) et Umicore (-1,2%) lui tiennent compagnie.

WDP (+0,1%) et GBL (+0,1%) sont les seules valeurs du Bel 20 à être dans le vert.

Hors indice de référence, Global Graphics s’adjuge 2,2%, Nyxoah 1,5% et Hyloris 1%.

Les replis les plus nets sont le fait de Genkyotex (-2,8%) qui a réalisé une augmentation de capital, d’ Exmar (-2,7%) et d’ Advicenne (-2,7%).

Le briefing actions belges

>La crise du Covid inflige une petite dégelée au groupe Miko . La paralysie des ventes de café dans l’horeca a fait plonger de 13,1% le chiffre d'affaires du spécialiste belge du service café et de l'emballage plastique. Notre article .

>La biotech Genkyotex a levé 5,05 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 2,15 euros. Le communiqué .

>Dans le cadre de la publication de ses résultats annuels, Avantium signale que, fin de l’année, sa trésorerie s’élevait à 26,6 millions d’euros contre 45,4 millions un an plus tôt. La société qui développe un plastique végétal signale, par ailleurs, la signature de deux contrats de livraison pour des bouteilles et films, ce qui porte 4 à le nombre de ses partenaires commerciaux. Les communiqués.