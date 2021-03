Target relevé pour KBC et ING | Le marché salue le deal de Recticel | Nouvel actionnaire chez EVS (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse ce vendredi matin, dans un contexte rendu plus prudent par la remontée des rendements obligataires, la chute des cours du pétrole, les nouvelles mesures de confinement en France et la décision inattendue de la Banque du Japon sur sa politique monétaire.

Avec des replis de 1,6%, Galapagos et Barco sont lanternes rouges. KBC abandonne 1,5% alors qu’HSBC a relevé son objectif de cours sur la valeur, tout comme sur ING (-1,3%).

Seules deux valeurs sont en hausse au sein du Bel 20: WDP s’adjuge 1,1% et Colruyt 0,1%.

Hors Bel 20, Global Graphics avance de 2,7% et Exmar , qui publie ses résultats annuels après-bourse, gagne 1,4%. L’annonce d’une acquisition en Pologne par Recticel est bien accueillie (+1,5%).

Dans le bas du tableau, on relèvera la présence d’ Hamon (-4,4%), d’ Euronav (-3,8%) et d’ Akka (-2,8%).

Le briefing actions belges

> UCB signale qu’ava Connect, un appareil d’injection électromécanique utilisé pour le traitement biologique en rhumatologie et en dermatologie, a obtenu le marquage CE. Le communiqué.

> Care Property Invest a acquis un centre de services de soins et de logement nouvellement construit à Almeria pour un montant de 10 millions d’euros environ. Le communiqué .

>Unifiedpost annonce, ce vendredi, deux nouvelles acquisitions - une en Italie et l’autre en Espagne -, et l’ajout de plus de 85.000 PME à sa plateforme de guichet unique. Ensemble, les deux sociétés ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros en 2020. Le communiqué.