Target relevé sur GBL | Les résultats d'AB InBev et d'Euronav salués (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Après sa chute de plus de 5% hier, Aperam rebondit (+3,6%) et est en tête des hausses du Bel 20. Les résultats trimestriels d’AB InBev sont salués avec une hausse de 2,7%. Retenons encore les gains de WDP (+2,8%) et de Barco (+3,1%).