"Target" relevé sur ING | Une biotech grimpe | Pause pour Argenx (+Briefing)

Hausse timide ce vendredi matin sur les principaux marchés européens qui attendent les chiffres mensuels de l'emploi US dévoilés en début d'après-midi.

• Euronext Bruxelles

Au sein du Bel 20, UCB (+1,9%) profite toujours de la recommandation d’achat d’un broker publiée hier. Galapagos (+1%) et Colruyt (+1%) suivent. Argenx, pour sa part, fait l’objet de prises de bénéfices après avoir atteint un plus haut historique jeudi. ING (-0,7%) et Aperam (-0,6%) sont lanternes rouges.