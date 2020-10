Target relevé sur une biotech | AB InBev et Telenet saluées | Bone Therapeutics grimpe (+Briefing)

Les marchés européens tentent un léger rebond ce jeudi matin, après les fortes baisses de la veille et malgré les mesures de confinement décrétées en France et en Allemagne.

Le briefing actions belges

À tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Inflation octobre. PIB au 3e trimestre (11h). Résultats Exmar et Quest for Growth après-bourse. Zone euro. Confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs en octobre (11h). Décision de la BCE sur ses taux (13h45). USA. Premières demandes d’allocations de chômage (13h30). PIB au 3e trimestre (13h30). Résultats: Alphabet, Kraft Heinz, Amazon, Twitter, Facebook et Apple.