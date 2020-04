Target sabré sur Ageas | Une biotech dévisse | Avis de brokers sur Umicore, Aperam et Argenx (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Le prix du baril américain de pétrole brut coté à New York pour livraison en mai s'est effondré lundi, terminant à -37,63 dollars , une chute amplifiée par l'expiration imminente d'un contrat à terme qui a poussé les investisseurs à s'en délester à tout prix.

Avec un repli de 2,8%, Ageas figure parmi les plus fortes baisses au sein du Bel 20. ABN Amro a radicalement réduit son objectif de cours sur l’assureur. ING , pour sa part, est lanterne rouge (-3,1%). Notons encore les baisses de 2% d’ Aperam et de KBC .

Toutes les valeurs de l'indice sont dans le rouge. Celles qui résistent le mieux sont UCB (-0,3%) et Argenx (-0,5%). Un broker a relevé son objectif de cours sur cette dernière.

Hors Bel 20, la biotech Curetis qui sera radiée d’Euronext début mai dans le cadre de son rapprochement avec OpGen dévisse de 30%. Dans le même segment, Kiadis recule de 4,2% et MDxHealth de 3,6%.

De son côté, le spécialiste des tankers Euronav tire son épingle du jeu et gagne 5%. Bone Therapeutics progresse de 3,2% et Exmar de 1,9%.

• Le briefing actions belges

>Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et afin de garantir la santé et la sécurité de tous les participants, WDP a décidé de tenir l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale annuelle du 29 avril à huis clos. Le communiqué.