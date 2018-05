"Targets" modifiées pour Umicore, Solvay, Telenet et Ontex (+Briefing actions)

• La tendance

A Bruxelles, le Bel 20 grappillait 0,11% vers 9h35, l’indice des valeurs cotées en continu avançant de 0,23%. Ablynx a quitté l’indice lundi soir. Ce dernier ne comptera donc plus que 19 valeurs pendant un mois, le temps de trouver un remplaçant.

Au sein du Bel 20, Ontex domine largement (+2,7%) comme hier. Elle est suivie par Galapagos (+0,8%) et GBL (+0,4%). En queue de peloton, trois valeurs perdent plus d’un pourcent : Aperam (-1,4%), Proximus (-1,3%) et bpost (-1,5%) qui cote ex-dividende final ce mardi.