Targets relevés pour AB InBev et Melexis | Des biotechs en forme | WDP ex-coupon (+Briefing)

Hors Bel 20, les biotechs Nyxoah et Hyloris grimpent de 3% environ. Van de Velde s’adjuge 2,4% et IBA 1,7%.

Le briefing actions belges

> Bpost met en vente ses chaînes Press Shop et Relay. Le groupe bpost veut céder sa division Ubiway Retail, qui détient notamment les magasins Press Shop et Relay. Il estime que ces commerces ne font plus partie de son cœur de métier. Notre article .

>À tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Inflation en avril. PIB au 1er trimestre (11h). Assemblées: UCB, Barco, Umicore. Résultats après-bourse: Quest for Growth et Sioen. Zone euro. Confiance des consommateurs et des chefs d’entreprise en avril (11h). USA. PIB au 1er trimestre (14h30). Résultats: McDonald’s, Amazon, Caterpillar, Twitter et Gilead.