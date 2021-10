Targets relevés pour Aperam, KBC, ING, Ahold et une SIR | Jefferies n'est plus à l'achat sur Solvay | Des biotechs en forme (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse, ce jeudi matin, dans le sillage de Wall Street et malgré les incertitudes sur l'inflation alors que la publication des résultats des comptes des entreprises au troisième trimestre s'accélère.

Melexis et KBC sont en tête de l’indice de référence (+1%). Deux analystes ont relevé leur objectif de cours sur la banque. Aperam (+0,9%) n’est pas loin. Oddo BHF vise désormais les 75 euros pour le titre, le niveau le plus élevé parmi tous les brokers qui suivent la valeur. AvH prend 0,7% et GBL 0,6%.