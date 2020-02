"Targets" relevés pour UCB | Un "shorteur" se renforce sur Galapagos | AB InBev suivie par Goldman Sachs (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Au sein du Bel 20, Galapagos est lanterne rouge (-3,8%). Un broker a abaissé sa recommandation sur la valeur et un "shorteur" a renforcé sa position. Argenx et Aperam abandonnent 1,8%.

Hors Bel 20, Kiadis s’envole de 16%. La biotech a annoncé le lancement d’un nouvel essai clinique. Dans le même segment, Curetis avance de 4,7% et Genkyotex de 3,4%. MDxHealth qui a publié ses chiffres pour 2019 se contracte de 1,3%.

Dans le bas du tableau, on notera la présence de Titan Cement (-5,8%), de Viohalco (-5,2%) et d’ Asit Biotech (-5%).

• Le briefing actions belges

>Bénéfice et chiffre d'affaires en légère baisse pour Solvay en 2019. Pour 2020, le groupe chimique belge se montre très prudent en raison des incertitudes liées au coronavirus et à la crise du 737 MAX. Notre article .

> AB InBev : Goldman Sachs a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 71 euros.

>Le 20 mars 2020 la révision annuelle de l'indice Bel 20 sera effective. Les analystes de KBC Securities estiment qu'Ontex et Aperam risquent leur place. Les deux candidats les plus susceptibles de les remplacer sont Aedifica et Euronav .