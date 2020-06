Targets relevés sur AB InBev, ING et Umicore | Déception pour une SIR (+Briefing)

Après de belles séances de hausse et la bonne surprise de l'emploi aux Etats-Unis, les marchés européens marquent le pas ce lundi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce lundi matin, la bonne surprise de l'emploi aux Etats-Unis, si elle donne du crédit à certains des scénarios de reprise les plus optimistes, ne suffisant pas à rassurer totalement les investisseurs ni à justifier des valorisations historiquement élevées.

Bruxelles se distinguait toutefois de ses consoeurs européennes, le Bel 20 progressant de 0,21% vers 9h15 et l’indice des valeurs cotées en continu de 0,13%.

Avec un gain de 3%, KBC est en tête des hausses. Elle est suivie par Umicore (+1,9%) qui bénéficie du soutien d’un broker et par Telenet (+1,3%).

UCB , pour sa part, est lanterne rouge (-2,2%). Vendredi, le groupe a annoncé le rachat d’une biopharma américaine. Argenx recule de 2,1% et Barco de 1,4%.

Ageas perd 1,2%. L’assureur a annoncé un accord avec Me Modrikamen dans le cadre de l'affaire Fortis..

Hors Bel 20, Care Property chute de 9%. La SIR ne rejoindra finalement pas un indice immobilier européen comme annoncé la semaine dernière. Econocom abandonne 3% et Smartphoto 2,6%.

Dans le haut du tableau, pointons les hausses de Texaf (+4,5%), d’ Akka Technologies (+4,1%) et d’ Acacia Pharma (+4,1%).

• Le briefing actions belges

>Ageas et Modrikamen fument le calumet de la paix. Ageas est parvenu à un accord à l'amiable avec Me Modrikamen et ses quelque 150 clients ayant refusé l'accord collectif néerlandais. Notre article.