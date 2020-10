Targets relevés sur AB InBev | Proximus saluée | Sioen s'envole (+Briefing)

Les biotechs de l’indice sont lanternes rouges: argenx recule de 1,9% et Galapagos de 1,7%. Épinglons encore les replis d’ ING (-1,4%) et d’ Umicore (-1,3%). Malgré des relèvements d’objectif de cours, AB InBev concède 1,1%.

Le briefing actions belges

> Proximus repasse en mode confinement et réfléchit à un déménagement. L’opérateur a profité de la présentation de ses résultats, plutôt bons, pour annoncer le retour des mesures prises durant le confinement et évoquer un potentiel déménagement. Notre article.

>UCB signale que de nouvelles données sur l'inhibiteur expérimental de l'IL-17A et de l'IL-17F, le bimekizumab et l'inhibiteur du TNF, Cimzia (certolizumab pegol), dans le traitement du psoriasis sont présentées au congrès de l'European academy of dermatology and venereology (EADV), qui se déroule virtuellement du 29 au 31 octobre 2020. Le communiqué.