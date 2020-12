Targets relevés sur Solvay, Barco et Recticel | Une biotech souffre (+Briefing)

L'évolution de la pandémie et le regain de tensions entre les États-Unis et la Chine pèsent sur la tendance en Europe ce lundi matin.

Les principales bourses européennes ont ouvert en repli lundi matin sur fond de regain de tensions entre Washington et Pékin et d'évolution préoccupante de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis. Les espoirs de vaccins et d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine demeurent cependant des éléments importants de soutien.