Targets relevés sur Umicore, Aperam, une biotech et une SIR | Deux "shorteurs" ciblent Cofinimmo (+Briefing)

Grâce à Wall Street et aux résultats d'entreprises, le vert domine ce mercredi matin sur les marchés européens.

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse, ce mercredi matin, dans le sillage de Wall Street, de solides publications d'entreprises permettant de contrebalancer les inquiétudes relatives à la propagation du variant Delta et à la pression réglementaire en Chine.

Aperam et Umicore gagnent 1% et sont en tête des hausses au sein de l’indice. Les objectifs de cours des deux valeurs ont été relevés par des analystes. Idem pour argenx (+0,8%) et la SIR WDP (+0,5%).