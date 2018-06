Telenet bondit, ABN Amro en soutien de CFE

• ING / KBC - Outre Aperam (-2,3%), les financières comme KBC (-1%) et ING (-1,4%) sont les lanternes rouges de la cote. Les deux valeurs souffrent de la détente des rendements obligations qui affecte l'ensemble du compartiment en Europe.

En outre, ING, qui est sous le coup d'une enquête de procureurs néerlandais dans une enquête criminelle sur le blanchiment d'argent et la corruption qui pourraient entraîner d'importantes amendes, a déclaré qu'elle attendait plus d'informations sur le calendrier de toutes les "conséquences" plus tard cette année.