Telenet ne fait pas recette à Bruxelles

Après Orange mercredi, c'est au tour de Telenet de présenter ses résultats du dernier trimestre et annuels ce jeudi. En substance, le chiffre d'affaires a légèrement baissé (-1%) sur base remaniée en 2018 pour atteindre un peu plus de 2,5 milliards €, soit moins qu'attendu par les analystes. En cause, des "effets défavorables persistants d’ordre réglementaire et concurrentiel", mais aussi une baisse des ventes de packs notamment (-17 millions d'euros).