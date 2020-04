Telenet se distingue | Avis de broker sur AvH, Elia et des SIR | ING ex-coupon (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Hors Bel 20, après son envolée de plus de 40% hier, Hamon poursuit sur sa lancée (+20%). Celyad grimpe de 7,3% et Kiadis qui lève 5 millions en plus des 12 millions déjà annoncés prend 4,8%. Les trimestriels de Xior sont bien accueillis : +3,8%.

•Le briefing actions belges

>Telenet a réalisé un chiffre d'affaires de 653 millions d'euros, soit une augmentation de 4%. Le résultat brut d'exploitation ajusté (Ebitda) a augmenté de 8%, à 345,6 millions d'euros, en partie en raison de la baisse des coûts de vente et de marketing. Le bénéfice net s'est élevé à 153,2 millions d'euros, soit onze fois plus qu'un an plus tôt. Notre article.