Telenet sort de la liste d'achat de Kempen | "Targets" revus pour Ageas, ING, KBC (+Briefing)

Les nouvelles inquiétudes sur les tensions commerciales sino-américaines et la crise politique en Italie pèsent sur les marchés européens ce vendredi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli ce vendredi matin, freinées par de nouvelles inquiétudes sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par la crise politique en Italie.

A Bruxelles, le Bel 20 se contractait de 0,36% vers 9h10, l’indice des valeurs cotées en continu étant au diapason (-0,36%).

Les trois principaux perdants de ce début de séance sont, comme souvent lorsque les tensions commerciales montent d’un cran, Aperam (-1,8%), Umicore (-1,6%) et Solvay (-1,1%).

ING et KBC cèdent respectivement 1% et 0,8%. Des brokers ont réduit leur objectif de cours sur ces deux valeurs. Idem pour Telenet (-0,4%). Kempen n’est plus à l’achat sur l’action.

Les deux biotechs du Bel 20 sont en tête des rares hausses avec des gains autour de 0,4%.

Hors Bel 20, Jensen recule de 2,9% dans la foulée de ses résultats semestriels. Repli également pour Titan Cement (-3,7%) et Ter Beke (-1,8%).

Dans le haut du tableau, on pointera les performances de Celyad (+3,2%), de Genkyotex (+2,8%) et de Kiadis (+2,7%).

Le briefing actions belges

>Ageas :

*Mediobanca a réduit son objectif de cours à 44 euros contre 45 euros avant. La recommandation reste à "sous-performer".

*Morgan Stanley a réduit con objectif de cours à 52,40 euros contre 53,3 euros avant. La recommandation reste à "surpondérer".

>Oddo BHF a relevé son objectif de cours à 48 euros contre 46 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>KBC : Mediobanca a réduit son objectif de cours à 71 euros contre 76 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>ING : Jefferies a réduit son objectif de cours à 13 euros contre 15 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Telenet : Kempen a abaissé sa recommandation à "neutre " contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe de 54 euros à 49 euros.

>Millennium Capital Partners a accru sa position vendeuse sur Solvay passant de 0,51% du capital à 0,60% à la date du 7 août.

>Umicore signale que son conseil d’administration a approuvé la distribution d’un acompte sur dividende de 0,375 euro brut par action. Il sera payé à partir du 27 août. L'action sera cotée ex-coupon à partir du vendredi 23 août.

>"Une fusion entre Ahold Delhaize et Kroger aurait du sens". Un analyste évoque à nouveau le scénario d'une fusion entre Ahold Delhaize et le groupe américain Kroger et les avantages d'une telle opération. De quoi expliquer le bond soudain de l'action (+5%) hier. Notre article.

>WDP convoque ses actionnaires en assemblée extraordinaire le 11 septembre. A l’ordre du jour, notamment : la transposition de la forme juridique en en SA et la scission de l’action. Le communiqué.

>Marshall Wace a déclaré détenir, à la date du 7 août, une position vendeuse sur Bekaert représentant 0,50% du capital.

>Montea vise toujours un portefeuille de plus de 1,1 milliard d'euros. La SIR belge a d'ores et déjà porté son portefeuille d'actifs immobiliers à 1,1 milliard d'euros. Montea maintient son objectif de dépasser ce cap pour la fin de l'année. Et espère garder un taux d'occupation des biens loués supérieur à 97,5%. Notre article.

>Montea : KBC Securities a relevé son objectif de cours à 73 euros contre 72 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>La SIR Ascencio affiche au troisième trimestre de l'exercice 2018-2019 des revenus locatifs de 31,16 millions d'euros, en progression de 1,5%, et un résultat EPRA de 21,92 millions, en progression de 13,1%. Par action, le résultat EPRA est de 3,32 euros contre 2,94 euros au 30 juin 2018. Notre article.

>Le groupe Jensen note au premier semestre un chiffre d'affaires de 177,6 millions d'euros, en légère baisse de 1,9% par rapport à l'an dernier. Le résultat d'exploitation s'élève à 16,8 millions d'euros, en hausse de 5,9% par rapport à un an auparavant. Notre article.