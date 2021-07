Tencent visé à son tour par les autorités chinoises

Pékin somme le géant chinois de l'internet de renoncer à ses droits exclusifs dans le streaming musical dans une nouvelle salve contre ses champions technologiques.

Tencent doit renoncer à ses droits musicaux exclusifs, a indiqué samedi le régulateur chinois des marchés, après avoir établi que la compagnie a enfreint les lois antitrust. Le géant chinois de l'internet a acquis une participation majoritaire dans son rival China Music Group en 2016, ce qui lui permet de contrôler effectivement plus de 80% des droits exclusifs de diffusion de musique en streaming sur le marché intérieur, a déclaré l'administration centrale de régulation du marché chinois (SAMR) dans un communiqué.

Vue en plein écran Pékin reproche à Tencent d'enfreindre les lois antitrust, en raison de l'achat en 2016 de son rival China Music Group. ©REUTERS

Une telle situation a donné à la filiale musicale de l'entreprise la possibilité d'exiger "des accords de droit d'auteur plus exclusifs ou de réclamer de meilleures conditions commerciales par rapport aux concurrents" de Tencent, a déclaré le régulateur, qualifiant l'affaire de "concentration illégale d'opérateurs commerciaux".

La filiale musique du groupe, Tencent Music Entertainment qui est l'unité issue de l'acquisition et cotée séparément en bourse, s'est également vu infliger une amende de 500.000 yuans (65.500 euros). Ses responsables ont déclaré qu'ils respecteraient la décision et se conformeraient à toutes les exigences réglementaires.

Les technos dans le viseur de Pékin

Pékin a lancé une vaste offensive contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du secteur des technologies de l'information après des années de croissance effrénée et de règlementation laxiste. Il s'agit désormais pour les autorités de juguler leur influence croissante, au travers notamment de la collecte massive des données des consommateurs.

-42% La chute de l'action Didi depuis son introduction à Wall Street le 30 juin dernier.

Le cas le plus emblématique concerne Didi Chuxing , l'Uber chinois qui s'est introduit à la fin du mois dernier à Wall Street pour y lever pas moins de 4,4 milliards de dollars. Pointé du doigt par Pékin pour "une violation grave de la réglementation en matière de collecte des données des utilisateurs", la firme a été bannie des boutiques en ligne d'applications en Chine et serait sous la menace de plus sérieuses sanctions, comme une amende record, selon certaines sources contactées par Bloomberg. Ce vendredi, à la Bourse de New York son action a encore dévissé de 20% pour retomber pratiquement à 8 dollars, soit près de la moitié de son prix d'introduction (14 dollars).

Hémorragie boursière

Vue en plein écran D'autres sociétés que Didi ont lourdement chuté vendredi à Wall Street, comme celle des "edtechs" chinoises. ©REUTERS

D'autres valeurs technologiques axées sur l'éducation en ligne et également cotées à Wall Street ont pour leur part vu leur action littéralement plonger le même jour, comme TAL Education dont le cours à dégringolé de 70% sur la séance. Toujours selon l'agence Bloomberg, les autorités chinoises envisagent de revoir le statut de ces entreprises en sociétés sans but lucratif et de leur interdire toute levée de capitaux ou introduction en bourse. Il serait également question d’interdire les prises de participations d’entreprises cotées dans ces sociétés, tout comme les capitaux étrangers.