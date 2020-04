Tentative de stabilisation réussie pour les bourses (+débriefing actions européennes)

Le CAC 40 a progressé de 1,25%, le Dax allemand de 1,61% et le Footsie britannique de 2,3%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté pris 1,80%.

Le titre Ipsen a bondi de 8,14% à la Bourse de Paris. Le groupe pharmaceutique français a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 8,7% au premier trimestre, à 654,6 millions d'euros, ce qui est légèrement supérieur aux attentes des analystes. Bien que la société anticipe une amélioration de la situation en Chine au deuxième trimestre à mesure que l'activité reprend, elle estime que "les retards de diagnostics et d'identification de nouveaux patients vont probablement affecter les ventes".

Le groupe Kering (-4,92%) a pour sa part fait état d'une baisse de 15,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Un repli plus marqué qu'escompté par le consensus. Chez Oddo, on note notamment "une baisse marquée pour la marque Gucci, à -23,2%, qui reflète l'effondrement en février de la demande chinoise, mais aussi un impact significatif en Europe, traduisant sans doute pour une bonne part l'exposition italienne du groupe".

À Amsterdam, Heineken a perdu 3,05% en raison d'une chute de 68,5% de son bénéfice net au cours des trois premiers mois de l'année. Le brasseur néerlandais a entre autres enregistré une baisse de 14% de ses ventes en mars. Le groupe s'attend à un recul encore plus marqué au deuxième trimestre et un impact persistant au second semestre, du fait de répercussions durables de la crise sanitaire sur l'économie.