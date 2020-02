Tesla a soutenu la Bourse de New York

Tesla s’est particulièrement distinguée en prenant 13,73%. L'action a grimpé de près de 125% depuis le début de l'année, et de plus de 420% depuis juin. Avec une valeur de près de 165 milliards de dollars à Wall Street, Tesla est désormais la deuxième entreprise au monde la plus chère en Bourse du secteur automobile, derrière Toyota mais devant le poids cumulé des trois principaux constructeurs américains (General Motors, Ford et Fiat Chrysler).