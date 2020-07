Tesla bat encore de nouveaux records à Wall Street

Le spécialiste des voitures électriques poursuit sa folle ascension à Wall Street et se classe désormais parmi les dix plus grosses valeurs américaines, devant Mastercard ou JPMorgan.

L’action Tesla a redémarré en trombe ce lundi à la Bourse de New York. Après un bond de 11% vendredi, elle a de nouveau rapidement gagné plus de 12% dans les premiers échanges, pour s’installer au-dessus des 1.700 dollars . De quoi propulser sa capitalisation boursière au-delà des 310 milliards de dollars , un nouveau record.

Depuis le début de l’année, Tesla affiche une hausse de plus de 300% à Wall Street. Au début du mois, le groupe avait pour la première fois dépassé le cap des 200 milliards de dollars de valorisation, ce qui lui avait permis de ravir au japonais Toyota la place de premier constructeur automobile mondial en termes de capitalisation boursière. Désormais à plus de 310 milliards de dollars, le groupe se classe parmi les dix plus grosses valeurs américaines cotées en bourse, devant des géants comme Mastercard, JPMorgan ou encore Procter & Gamble.