Tesla déçoit malgré des bons résultats

Tous n'ont toutefois pas noté les mêmes détails. Chez JP Morgan, l'analyste Ryan Brinkman a relevé un b énéfice avant taxes et intérêt (ebit) largement en dessous du consensus de marché. "L'ebit aura pu être encore plus bas si Tesla n'avait pas profité de ventes de crédit réglementaires plus élevées que prévu et d'un gain provenant de la vente inattendue d'une partie du cash de la société investie dans le bitcoin", a-t-il indiqué dans une note.

Prévisions inchangées

D'autres analystes se sont inquiétés de l'absence d'estimations pour les livraisons de véhicules jusqu'à la fin de l'année. Tesla a réitéré qu'il s'attend à une croissance annuelle de 50% des livraisons "sur un horizon de plusieurs années". Cela implique des livraisons d'environ 750.000 voitures cette année. Les prévisions inchangées ont déçu certains analystes et investisseurs, qui espéraient plus de détails après les résultats du premier trimestre, jugés très bons dans l'ensemble. Le groupe a livré près de 185.000 voitures dans le monde au cours des trois premiers mois de cette année, malgré un manque d'approvisionnement en semi-conducteurs. Il a livré près d'un demi-million de voitures en 2020.

L'absence de détails supplémentaires survient dans un contexte délicat pour Tesla et les autres constructeurs automobiles, car le secteur se retrouve en proie à une pénurie de semi-conducteurs et d'autres matériaux clés. Le consultant ApixPartners a estimé à 61 milliards de dollars les pertes que peuvent subir les constructeurs automobiles cette année à cause de cette pénurie. "C'est un gros problème", a reconnu Elon Musk,le patron de Tesla, durant une conférence avec les analystes. "Le premier trimestre s'est achevé avec l'un des défis de chaîne d'approvisionnement les plus difficiles que nous ayons jamais connus." Il s'attend à ce que cette pénurie affecte encore les résultats du groupe aux deuxième et troisième trimestres.