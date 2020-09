Tesla devra encore attendre pour intégrer le S&P 500

Mais vendredi dernier, le compte n'y était toujours pas alors que le détaillant en ligne Etsy , le spécialiste des semi-conducteurs Teradyne et la biotech Catalent venaient remplacer Coty, H&R Block et Kohl's dans le S&P 500.

Le S&P 500, l'Olympe de la bourse

L'indice aux 500 cotations est celui qui donne l'image la plus fidèle de la Bourse de New York, les sociétés étant cotées en fonction de leur capitalisation. Son poids équivaut à la moitié de la capitalisation boursière mondiale et à 80% du marché américain. Le S&P 500 est géré, comme son nom l'indique, par l'agence de notation Standard & Poor's à laquelle se sont adossés l'opérateur boursier CME et le groupe d'édition Newscorp, fondé par Ruppert Murdoch, sous la bannière S&P Dow Jones Indices.