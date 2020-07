Tesla doublé en bourse par… des gants en latex!

L’un de leurs principaux fabricants, Top Glove , a ainsi vu son titre décoller de 389% depuis le début de l’année, ce qui en fait la plus forte hausse au sein de l’indice MSCI Asia Pacific .

Supermax , un autre fabricant qui n’est pas repris dans cet indice, enregistre même un bond de plus de 1.000% . Des performances qui ont presque de quoi ridiculiser Tesla , dont le titre a pourtant gagné 259% sur la même période.

Cette ascension fulgurante, qui est sans précédent en Malaisie, a eu pour résultat de gonfler de 109 milliards de ringgit (22,4 milliards d’euros) la capitalisation boursière des trois plus grands fabricants du secteur. On peut même dire qu’un ringgit sur dix investit dans le marché d’actions local est directement lié aux gants en latex, un poids comparable à celui des semi-conducteurs sur les bourses sud-coréenne et taïwanaise.