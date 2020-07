Tesla flirte avec 300 milliards de dollars de valeur boursière

Tesla a déclaré un bénéfice net au cours des trois derniers trimestres : 143 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, 105 millions de dollars au quatrième trimestre et 16 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

L'un d'entre eux, à savoir conserver une valeur boursière moyenne de 100 milliards de dollars pendant six mois, a été franchi en mai, octroyant à Elon Musk la possibilité d'acquérir 1,69 million d'actions au prix unitaire de 350,02 dollars et de dégager une plus-value conséquente en les revendant au prix du marché. À l'époque, cela représentait une paie de plus de 700 millions de dollars.