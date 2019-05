"Tesla sera vendue d'ici un an"

Le professeur de l'Université de New York, Scott Galloway, connu pour avoir prédit avant tout le monde le mariage Amazon-Whole Foods, est convaincu qu'un grand nom de la tech va mettre la main sur Tesla dans les douze mois qui viennent. Et le déclin de l'action du constructeur auto à Wall Street pourrait lui donner raison.

De puis son pic de 376,79 dollars atteint à la mi-décembre à la Bourse de New York, l'action Tesla a fondu de 50% pour évoluer aujourd'hui sous les 190 dollars. Cette décote fait de la société d'Elon Musk une proie de choix à Wall Street. Scott Galloway en est convaincu. Ce professeur de la Stern School of Business de l'Université de New York n'a pas le profil d'un diseur de bonne aventure fugace. Il s'est fait un nom dans les salles de marché en prédisant le rachat du géant américain du bio Whole Foods par Amazon en 2017, une opération à 13,7 milliards de dollars qui a surpris plus d'un analyste.