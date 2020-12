Tesla va augmenter son capital de 5 milliards de dollars

Il s’agit déjà de la troisième augmentation de capital de Tesla depuis le début de l’année, après la levée d’un montant similaire pas plus tard qu’en septembre dernier, de même que 2 autres milliards de dollars au mois de février. Le constructeur peut pourtant se prévaloir d’une situation financière plutôt confortable: il vient d’aligner cinq trimestres bénéficiaires consécutifs et disposait, fin septembre, de quelque 14,5 milliards de dollars de cash et d’actifs liquides à son bilan.