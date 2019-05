Timide rebond sur les marchés (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont clôturé dans le vert après deux séances de net repli mais leur rebond est limité par la tension toujours vive entre la Chine et les Etats-Unis sur le dossier du commerce international. À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 5.248,91 points.. À Francfort, le Dax prend 0,54% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,46%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro est en hausse de 0,58% et le Stoxx 600 de 0,42%. Le Stoxx 600 s'est replié de 1,65% en deux jours.