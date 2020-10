Tiré par Apple, le Nasdaq bondit de plus de 2%

Wall Street a clôturé en hausse ce lundi, le Nasdaq terminant largement dans le vert (+2,56% à 11.876,26 points) grâce à la forte hausse d’Apple et à la bonne santé de l’ensemble du secteur technologique, au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises. Le Dow a pris 0,88% à 28.837,52 points, tandis que le S&P 500 a gagné 1,64% à 3.534,22 points. Apple, la société à la plus forte capitalisation à New York, a avancé de 6,35% à la veille de l'annonce probable d'un nouvel iPhone, équipé de la technologie 5G. Mais au-delà de la bonne forme d'Apple, la hausse de l'indice s'explique aussi par celle des groupes offrant services et produits à distance alors qu'on ne voit pas la fin des restrictions sanitaires. Microsoft a pris 2,60%, Amazon 4,70%, Facebook 4,28%, Google 3,58%, Intel 2,01% et Netflix 0,07%.