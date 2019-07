Toujours plus haut pour Galapagos | AB InBev confirme (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principaux indices européens ont ouvert en légère hausse ce lundi matin. Les investisseurs attendent les décisions des banques centrales sur leurs taux. La BCE se prononcera ce jeudi et la Fed le 31 juillet.

Aperam (+3,3%) est en tête des hausses suivies par Umicore (+2,1%) et Solvay (+2%). Galapagos poursuit inlassablement sa route des sommets (+2%).

Barco (-0,4%) et WDP (-0,4%) sont en queue de peloton.

Hors Bel 20, la biotech Oxurion grimpe de plus de 5%. Dans le même compartiment, Celyad avance de 2,3% tandis qu’ Asit Biotech est toujours suspendue dans le cadre d’un placement privé d’obligations convertibles.

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence de Greenyard (-1,8%), d’Acacia Pharma (-1,7%) et de Quest for Growth (-1,3%).