Tournée générale sur les marchés européens

L'indice Stoxx du secteur de la boisson et de l'alimentation est très en vue ce mercredi, prenant près de 1% à l'ouverture des marchés grâce aux recommandations à l'achat de la banque d'affaires Jefferies sur plusieurs brasseurs et spécialistes des boissons alcoolisées.

Outre AB InBev , le groupe brassicole néerlandais Heineken et le spécialiste français des spiritueux Pernod-Ricard ont également fait le plein de confiance à la suite de l'analyse encourageante du secteur réalisée par Jefferies. Ce dernier estime que les brasseurs et les producteurs de vins et de spiritueux sont à présent plus proches de la fin du tunnel "corona".