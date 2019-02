Tous les résultats des valeurs belges en un coup d'oeil (+Briefing)

Avalanche de résultats de sociétés belges ce matin. Découvrez, en quelques lignes, les principales tendances et les réactions en Bourse.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert dans le rouge ce jeudi matin suite à un regain d'inquiétudes sur l'issue du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

AB InBev tire le Bel 20 vers le haut avec un bond de 4,8% dans la foulée de ses trimestriels supérieurs aux attentes et de ses prévisions 2019. KBC et Cofinimmo gagnent 0,5% et 0,4% respectivement.