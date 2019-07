Tout savoir sur la prochaine saison des résultats belges

Dans une semaine, le coup d'envoi de la saison des résultats semestriels des sociétés belges cotées en Bourse sera donné par Barco. Elle se clôturera le 30 septembre avec les chiffres de Nyrstar. Voici le programme des festivités.

Pour beaucoup de lecteurs de L’Echo, juillet et août riment avec transat et chant des cigales. Mais pour les investisseurs, cette période de l’année correspond aussi à celle de la publication des résultats semestriels (et, donc, ceux du deuxième trimestre) des sociétés belges cotées en Bourse.

Le coup d’envoi de la saison sera donné le 18 juillet avec les chiffres de Barco qui aura été la vedette surprise de la Bourse de Bruxelles avec un bond de près de 90% de son action au cours des six premiers mois de l’année. On verra si les résultats et les perspectives du groupe technologique sont à la hauteur des espoirs placé en lui.

Profit warnings

Le deuxième temps fort est attendu pour le 25 juillet. Ce jour-là, AB InBev , qui finalise pour l’instant l’IPO de ses activités Asie-Pacifique à la Bourse de Hong Kong, détaillera, avant Bourse, ses chiffres clés du deuxième trimestre. La situation du brasseur aux Etats-Unis et au Brésil devrait retenir l’attention tout comme ses perspectives générales et l'évolution de son endettement.

Les 30 et 31 juillet, pas moins de 8 entreprises du Bel 20 dévoileront leur compte de résultats pour le semestre (voir encadré). Ceux de Solvay et d’Umicore sont particulièrement attendus après les "profit warnings" lancés par les deux groupes à l’issue des trois premiers mois de l’année. Depuis cet avertissement, le titre Umicore a dégringolé de 41%...

Ontex et bpost

Le 31 juillet, on devrait également découvrir si le plan d’Ontex , destiné à dégager de la valeur pour les actionnaires, commence à porter ses fruits. Avant les rumeurs d’OPA de Procter & Gamble, le titre a touché un plus bas historique.

Calendrier Bel 20 >18 juillet: Barco.

>25 juillet: Galapagos, Cofinimmo, AB InBev et UCB.

>30 juillet: Proximus et Engie.

>31 juillet: Aperam, Ontex, Solvay, WDP, Umicore et GBL.

>1er août: ING, Argenx et Telenet.

>7 août: Ageas.

>8 août: KBC.

>30 août: AvH.

>5 septembre: Sofina. Pour rappel, l'exercice de Colruyt est à cheval sur deux années.

Le lendemain, ce sera au tour de Telenet . Peut-être aurons-nous droit à quelques commentaires et prévisions sur les propositions de tarifs de gros formulées par les régulateurs. Propositions qui ont mis à mal le titre du câblo-opérateur flamand.

Le 7 août, après la séance, une autre victime de la Bourse, à l’instar d’Umicore, fera le point sur la marche de ses affaires. Bpost a déjà prévenu qu’il s’attendait à une année 2019 difficile. Le premier trimestre fut conforme à ses attentes, a affirmé le groupe. Mais, le chiffre d’affaires s’est révélé inférieur aux prévisions des analystes. On sera attentifs à l'évolution de la filiale américaine Radial qui a beaucoup déçu et à la croissance du segment des colis.

Les biotechs

Pour les biotechs, à part Argenx (1er août) et Galapagos (25 juillet), il faudra être plus patient et attendre le 26 août pour Celyad, le 29 pour MDxHealth, le 30 pour Bone Therapeutics, le 4 septembre pour Sequana, le 5 pour Biocartis et Oxurion, le 18 pour Asit Biotech et le 19 pour Mithra. Dans ce compartiment, le chiffre essentiel à soupeser porte sur le cash qui reste dans les caisses.

Enfin, la saison se clôturera avec Nyrstar qui vient de reporter la publication de ses chiffres semestriels au 30 septembre. On peut espérer que, d’ici là, la cotation de l’action, suspendue depuis le 25 juin, aura repris...

Calendrier résultats (hors Bel 20) >18 juillet: Befimmo.

>19 juillet: Wereldhave Belgium.

>24 juillet: Orange Belgium.

>25 juillet: Quest for Growth, VastNed Retail Belgium.

>26 juillet: Elia, Bekaert.

>31 juillet: Intervest, Melexis.

>5 août: Fagron, Xior.

>7 août: Ahold Delhaize, Bpost.

>8 août: Ascencio, Jensen Group, Montea.

>13 août: Euronav.

>14 août: Curetis, Roularta, Sipef.

>20 août: Deceuninck.

>21 août: Leasinvest, Qrf.

>22 août: Kinepolis.

>23 août: IBA, VGP.

>26 août: Celyad, Picanol, Tessenderlo.

>28 août: D’Ieteren, Agfa, Balta.

>29 août: Banimmo, EVS, MDxHealth, Resilux, Smartphoto.

>30 août: Bone Therapeutics, CFE, KBC Ancora, Recticel, Sioen, Ter Beke, Van de Velde.

>4 septembre: Atenor, Econocom, Sequana.

>5 septembre: Biocartis, Sofina, Brederode, Care Property, Hamon, Home Invest, Oxurion.

>6 septembre: Bois Sauvage, Exmar.

>18 septembre: Asit Biotech.

>19 septembre: Immobel, Mithra.

>30 septembre: Nyrstar.