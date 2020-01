Trois actions suspendues | Avis de brokers sur AB InBev, Ageas et Shurgard (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Parmi les valeurs en hausse, on pointera les prestations de Roularta (+2,1%), d’ Advicenne (+1,4%) et d’ IBA (+1%).

• Le briefing actions belges

>Aedifica , Elia et Euronav parmi les candidats à une entrée dans l'indice Bel 20. Les fortes variations de cours subies par un certain nombre d’actions en 2019 provoqueront immanquablement des remaniements dans la composition du Bel 20. Et plus d’un! Notre article.