Trois analystes relèvent leur "target" sur D'Ieteren | Avis de brokers sur UCB, Ageas, Proximus et Aperam (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse mercredi matin, la prudence semblant devoir reprendre ses droits faute de résultats concrets dans les discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour éviter un Brexit sans accord à la fin du mois.

Umicore , Telenet , Proximus , Solvay et KBC abandonnent autour d’un pourcent. Un broker a relevé son objectif de cours sur Proximus tout en conseillant toujours de vendre la valeur. Pointons également le repli d’ Ageas . Un broker a abaissé son " target " sur l'assureur.

Hors Bel 20, D’Ieteren prend encore 3,6% après sa forte hausse de la veille. Le groupe automobile a relevé ses prévisions annuelles mardi après bourse et trois analystes ont revu leurs perspectives. Sioen progresse de 3,3% et Qrf de 1,5%.

Avantium (-4,4%), MDxHealth (-3%) et Nyrstar (-2%) figurent parmi les principales baisses.

Xior qui a annoncé une augmentation de capital et des investissements dans la péninsule ibérique cède 1,4%.

Le briefing actions belges

>Il est l'or mon Xior : la SIR lève des fonds pour conquérir la péninsule ibérique. lance une augmentation de capital dans le but de récolter 206 millions d'euros dont une bonne partie serviront à financer son expansion en Espagne et au Portugal. Trois actions détenues donnent le droit de souscrire à une nouvelle au prix unitaire de 43 euros. Notre article .

>Les actionnaires du groupe bancaire Dexia se prononceront ce mercredi après-midi sur le projet de la banque de quitter la Bourse de Bruxelles. En cas de feu vert, les actions Dexia ne seront plus cotées sur Euronext Bruxelles à partir du 30 novembre.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Zone euro. Balance commerciale août 11h. Royaume-Uni. Inflation septembre 10h30. USA. Commerce de détail septembre 14h30. Rapport semestriel du FMI sur la stabilité financière 14h30. Le livre Beige de la Fed 20h. Résultats. IBM, Bank of New York, Bank of America, Netflix.