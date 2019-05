Trump et la Chine font peur aux marchés (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont nettement baissé ce vendredi après le double choc provoqué par la décision de Donald Trump de taxer tous les produits mexicains et par l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine. Ces deux nouvelles réveillent chez les investisseurs la peur d'une récession et entraînent un climat d'aversion au risque illustré par la chute des rendements obligataires. À Paris, l'indice CAC 40 a perdu 0,79%. À Francfort, le DAX a cédé 1,47% et à Londres, le FTSE 0,78%. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a reculé de 1,14%, et le Stoxx 600 de 0,81%.