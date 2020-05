Trump et ses menaces plombent Wall Street

La Bourse de New York a clôturé la semaine en nette baisse en raison des craintes d’une reprise de la guerre commerciale sino-américaine après des menaces du président américain Donald Trump. Le Dow Jones a perdu 2,55% à 23.723,69 points. Le Nasdaq a reculé de 3,20% à 8.604,95 points. Le S&P 500 a cédé 2,81% à 2.830,71 points. Le locataire de la Maison Blanche a menacé Pékin d'augmenter les sanctions commerciales qui la visent en représailles à sa gestion de la pandémie de coronavirus.

Côté valeurs, Amazon a perdu 7,60% après que son patron Jeff Bezos a indiqué que le groupe n'affichera aucun profit d'avril à juin, préférant dépenser l'intégralité des quelque 4 milliards de dollars de bénéfice opérationnel prévus pour investir dans la protection de ses employés et des tests de Covid-19 à grande échelle. De son côté, Apple a connu un recul plus léger, cédant 1,61%. La firme à la pomme a enregistré des résultats meilleurs qu'attendu au deuxième trimestre de son exercice décalé, malgré la pandémie et bien que son bénéfice net soit en léger recul.