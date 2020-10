Trump fait remonter Wall Street, +2% pour le Dow

La Bourse de New York a clôturé dans le vert mercredi, plus optimiste sur de nouvelles mesures de relance après le soutien de Donald Trump à une extension de l'aide au secteur aérien et à de nouveaux chèques pour les Américains. Le Dow Jones a progressé de 1,91% à 28.303,46 points. Le Nasdaq a gagné 1,88% à 11.364,60 points. Le S&P 500 est monté de 1,74% à 3.419,44 points. La Bourse de New York avait fini nettement dans le rouge mardi après des tweets du locataire de la Maison-Blanche annonçant la fin des discussions avec les démocrates sur un nouveau plan d'aide aux ménages et aux entreprises jusqu'à l'élection du 3 novembre: le Dow Jones avait perdu 1,34% et le Nasdaq avait cédé 1,57%.