Tui décolle après un accord avec Boeing (Débriefing actions européennes)

À Paris, l'indice CAC 40 a gagné 3,36%. À Francfort, le DAX a pris 3,88% et à Londres, le FTSE s'est octroyé 2,61%. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a avancé de 3,5%, et le Stoxx 600 de 2,54%. Après un mois de mai faste et un début juin tout aussi positif, les places européennes évoluent à des plus hauts de trois mois.