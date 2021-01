UBS et Linde alimentent le rebond en Europe (Débriefing actions étrangères)

Les Bourses européennes sont parvenues à avancer ce mardi, les publications de solides résultats d'entreprise prenant le dessus sur la crise sanitaire et les craintes d'une reprise de l'économie plus pénible qu'espérée.

Dividende et rachats d'actions ont aussi profité à la banque suisse UBS (+2,40%) qui a fait état de bons chiffres trimestriels. La bonne santé d'UBS a déteint sur tout le secteur bancaire européen. Société Générale (+2,37%) et BNP Paribas (+1,84%) ont figuré parmi les plus belles hausses du jour sur le marché parisien tandis qu'à Londres, HSBC (+0,53%), Lloyds (+1,70%) et Barclays (+1,69%) étaient également dans le peloton de tête. Outre-Rhin, Deutsche Bank (+1,89%) a aussi profité des résultats meilleurs que prévu publiés par sa rivale suisse UBS. Commerzbank a pris pour sa part 2,80% à 5,65 euros.