UBS n'est plus à l'achat sur AB InBev | Sipef est sur un volcan (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principaux marchés européens ont ouvert autour de leur point d’équilibre ce mardi matin réagissant à la stabilisation du marché des changes après les soubresauts de la veille qui ont fait subir à Wall Street sa plus mauvaise séance de l'année.

Argenx (+3,1%) récupère après sa forte baisse de la veille. Le biotech est suivie par Umicore (+0,8%) et Galapagos (+0,6%).

Aperam (-1,6%) est à la traîne tout comme AB InBev (-1%) et Ontex (-0,8%). UBS a abaissé sa recommandation à "neutre" sur le brasseur.

Hors Bel 20, Sipef qui a averti sur ses résultats à cause d’une éruption volcanique en Papouasie Nouvelle-Guinée cède 5,3%. Ter Beke , pour sa part, abandonne 2,1%. KBC a abaissé sa "reco" et son objectif de cours sur la valeur. Bpost qui publiera ses résultats semestriels demain après Bourse recule de 1,6%.

Dans le haut du tableau, on épinglera la présence de Lotus (+2,9%), de Celyad (+1,7%) et de Sioen (+1,5%).

• Le briefing actions belges

>Ageas a bouclé le 2 août dernier son programme de rachat d’actions entamé un an plus tôt et portant sur un montant total de 200 millions d’euros. Il sera proposé à une future assemblée des actionnaires d’annuler, en grande partie, les actions auto-détenues. Le communiqué.