UCB bondit | Conseil relevé sur bpost | Euronav ex-dividende (+Briefing)

À l’autre bout du spectre, Aperam et ING se partagent la lanterne rouge avec des reculs de 4%. Galapagos abandonne 3,4% et Barco 3%.

• Le briefing actions belges

>Guillaume Boutin (Proximus ) et Marc Raisière (Belfius): "Dans un an, Proximus aura une banque avec un investissement infime". Six mois seulement après son arrivée à la tête de Proximus, Guillaume Boutin signe un accord historique avec le Belfius de Marc Raisière. Les deux patrons détaillent ce partenariat dont on parlait déjà il y a trois ans. Notre article.