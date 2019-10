UCB dopée au bimekizumab | Avis de brokers sur Umicore, AB InBev, Elia et Euronav (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Aperam (-1,7%) est lanterne rouge suivie par KBC (-1%) et AvH (-0,6%). AB InBev recule aussi de 0,6% alors qu’un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur.

À l’autre bout du spectre, UCB est en tête des hausses (+3%). Le groupe pharma a fait état de résultats concluants d’une phase III pour l’une de ses molécules. Colruyt progresse de 1,2% et Barco de 0,5%.

Au rayon des hausses, on relèvera celles de Bone Therapeutics (+3,9%), de Quest for Growth (+2,5%) et de Xior (+2,3%). Pour rappel, Xior lance ce jeudi une augmentation de capital de 206 millions d'euros.