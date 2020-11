UCB est "prêt à briller", estiment les analystes d'ING

"Game changer"

La fin d'une époque

Malgré tout, pour UCB, c’est bien la fin d’une époque , estime le tandem. Le Vimpat (12 euros par action) et le Cimzia (30 euros), deux blockbusters du groupe, approchent à grands pas de la perte de leur exclusivité (2022 et 2024 respectivement). Mais le portefeuille actuel et les lancements futurs du Bimekizumab , du Zilucoplan (10 euros) et du Roza (7 euros) seront plus que suffisants pour compenser cela, rassurent-ils.

Pour justifier leur engouement pour la valeur, Maxime Stranart et David Vagman mettent également en avant la mise en place exceptionnelle de la stratégie depuis 2015 et la nomination de Jean-Christophe Tellier au poste de CEO. Entre 2014 et 2019, les revenus d’UCB ont progressé en moyenne de 8% par an et le bénéfice par action de 25%. "UCB a également pris la bonne habitude de battre régulièrement la guidance et le consensus avec cinq avertissements sur résultats positifs".