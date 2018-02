UCB et KBC font bondir le Bel 20

La Bourse de Bruxelles est repartie à l’assaut des 4.000 points, aidée par les solides résultats de KBC et UCB. Les chiffres de Nyrstar ont par contre déçu les investisseurs.

La Bourse de Bruxelles évolue contre la tendance négative en Europe, grâce aux nettes progressions de KBC et UCB, deux entreprises parmi les nombreuses sociétés à avoir publié leurs résultats annuels ce matin. Le Bel 20 a occupé la première place des indices européens, malgré une ouverture dans le rouge. L’indice bruxellois a clôturé sur une hausse de 0,72% à 3.978,85 points.

En tête du tableau, UCB a bondi de 3,92% à 68,48 euros suite à la publication de solides résultats annuels. Le groupe biopharmaceutique a dégagé en 2017 un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Le ratio de l’ebitda récurrent (en % du chiffre d’affaires) a atteint 30,3% contre 24,9% en 2016. "Les résultats sont bons et contiennent peu de surprises. Les prévisions pour 2018 sont conformes au consensus. Il est clairement positif qu’UCB cherche à nouveau à ajouter de nouveaux actifs à son portefeuille pour assurer une croissance continue au-delà de 2020, mais dans l’environnement actuel des fusions et acquisitions, la concurrence est forte et les valorisations sont tout sauf bon marché", explique Stéphanie Put, de Degroof Petercam. C’est pourquoi elle a maintenu sa recommandation à "conserver" avec un objectif de cours fixé à 68 euros.