UCB permet au Bel 20 de se stabiliser (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a joué aux montagnes russes ce mercredi, piquant du nez en début de séance avant de progressivement réduire ses pertes. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a terminé sur une progression de 0,05% à 3.830,34 points. À sa tête, UCB a grimpé de 4,23% à 91,70 euros grâce au soutien de deux brokers. JPMorgan et Jefferies ont relevé leur objectif de cours, à respectivement 97 et 111 euros. Tous deux recommandent de "surpondérer/acheter" la valeur.

Le titre AB InBev a évolué non loin de son point d'équilibre (-0,56% à 61,89 euros). La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre". L'objectif de cours est fixé à 71 euros, ce qui représente un potentiel haussier d'environ 14% par rapport au cours de clôture de mardi.

Le groupe chimique Solvay (-2,61% à 88,88 euros) a présenté ses résultats annuels, faisant état d'un chiffre d'affaires stable (-0,1%) par rapport à 2018, à 10,24 milliards d'euros. L'ebitda sous-jacent a reculé de 0,4% à 2,322 milliards, en raison principalement de la baisse des volumes. Côté perspectives, Solvay prévoit une croissance organique de l'ebitda comprise entre 0% et -3% sur un an et un ratio de conversion du free cash-flow de 28%. "Solvay se montre assez prudent pour le premier trimestre avec un recul de l’ebitda correspondant à un 'high single digit'", souligne Wim Hoste, analyste chez KBC Securities.